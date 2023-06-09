Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (09.06.2023)

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– Комісія Україна — НАТО провела засідання щодо теракту на Каховській ГЕС. До нього онлайн долучився Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– У Конгресі США посилили тиск на Джо Байдена з вимогою надати Україні далекобійні ракети ATACMS, повідомляє видання Politico.

– Рашисти продовжують використовувати тактику ракетного терору та гатять по цивільних. Упродовж минулої доби ворог завдав ракетного та майже 30 авіаційних ударів. 30 разів бив із реактивних систем залпового вогню, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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