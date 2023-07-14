Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Росіяни завдали удару по передмістю Запоріжжя. Двома ракетами, припускають, що це були Іскандери, окупанти вгатили по території підприємства у селищі Малокатеринівка.

– Минула лише доба після саміту НАТО у Вільнюсі, а Україна вже починає готуватися до наступного. Про це під час вечірнього звернення повідомив Володимир Зеленський.

– Додому в Україну вдалося повернути ще двох дітей із тимчасово окупованої території, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Дві сестри , п’яти та дванадцяти років, не бачили матері від першого дня повномасштабного російського вторгнення. Увесь цей час дівчата були із бабусею, що відмовлялася передавати дітей матері, яку визволили з полону.

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