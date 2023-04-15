Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (15.04.2023)
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- У Слов’янську на Донеччині з-під завалів дістали тіло дев’ятої людини, загиблої внаслідок ракетного удару. Станом на зараз відомо про 21 пораненого.
- Напередодні ввечері росіяни обстріляли Сумщину. Били по Середино-Будській громаді з мінометів, а з безпілотника скинули 6 осколкових гранат ВОГ по самому місту. Пошкодили приватне обійстя та 3 автомобілі. Минулося без потерпілих.
- Найкращі гарантії безпеки у короткостроковій перспективі – це постачання Україні F-16, так заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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