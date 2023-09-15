Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

– Президент України Володимир Зеленський напередодні іудейського Нового року зустрівся з представниками української єврейської діаспори.

– На частині деокупованої Херсонщини оголошено обов’язкову евакуацію родин з дітьми.

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