Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (15.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.
– Президент України Володимир Зеленський напередодні іудейського Нового року зустрівся з представниками української єврейської діаспори.
– На частині деокупованої Херсонщини оголошено обов’язкову евакуацію родин з дітьми.
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