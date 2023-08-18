Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні вночі Москву атакували БПЛА. Внаслідок цього пошкоджено один з павільйонів “Експоцентру”.

– Росіяни намагаються наступати на всій лінії фронту, але вчора ЗСУ відбили усі атаки – Генштаб.

– Іран та Росія активно співпрацюють у виробництві Шахедів.

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