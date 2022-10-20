Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (20.10.2022)

У новому випуску Факти ICTV дивіться:

– Донеччина залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Ворог намагається наступати на Бахмут та Авдіївку.

– Танки, авіація та далекобійна артилерія. Околиці Донецька майже під цілодобовим вогневим дощем. Російські окупанти не полишають спроб загарбати нові території. Та за вісім місяців війни суттєвих успіхів під Донецьком їм досягти так і не вдалося.

– Росія продовжує накручувати маховик війни. Путін запровадив так званий воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також додав обмежень у Криму та прикордонних з нами Краснодарському краї, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях. Україна назвала указ нікчемним.

– Внаслідок учорашнього обстрілу ворожі ракети влучили у Бурштинську ТЕС, що на Прикарпатті. Це одна з найбільших ТЕС у регіоні – має 12 енергоблоків. У місці обстрілу спалахнула пожежа.

– У Києві на Подолі відкрили новий мурал під назвою “Час змін 3: перемога “. Автор стінопису – відомий український художник – мураліст Володимир Манжос. Це – частина великого мистецького проєкту, адже у планах – створення подібних муралів у двадцяти двох Європейських країнах.

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