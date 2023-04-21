Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (21.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни “випадково” скинули на Бєлгород власну бомбу, яку, ймовірно, готували для удару по Харківщині. Кілька вибухів пролунали пізно ввечері прямо у центрі Бєлгорода.
– Знову удар по Запорізькій області. Під час обстрілу села Мала Токмачка ворожа міна впала на приватне подвір’я. Загинула ціла родина – 54-річний чоловік та 65-річна жінка.
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