Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни “випадково” скинули на Бєлгород власну бомбу, яку, ймовірно, готували для удару по Харківщині. Кілька вибухів пролунали пізно ввечері прямо у центрі Бєлгорода.

– Знову удар по Запорізькій області. Під час обстрілу села Мала Токмачка ворожа міна впала на приватне подвір’я. Загинула ціла родина – 54-річний чоловік та 65-річна жінка.

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