Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українська розвідка попередила, що росіяни додатково замінували охолоджувач ЗАЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що з Росії може надійти будь-який наказ на будь-яке зло. Ситуацію на атомній станції в Офісі президента обговорили на брифінгу для країн-партнерів.

– Українські військові на півдні просуваються уперед і мають часткові успіхи на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Міжнародний фестиваль “Книжковий арсенал” стартував у столиці. На відкриття фестивалю завітало президентське подружжя. Володимир Зеленський відзначив важливість такої події з популяризації українського під час масштабної жорстокої війни.

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