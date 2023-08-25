Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (25.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ввечері та вдосвіта було чутно гучні вибухи в Одесі. Повітряні сили та місцева влада повідомляли про ракетну небезпеку та роботу ППО.
– Вночі у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
– Внаслідок артобстрілу по Кураховому на Донеччині постраждали чотири жінки.
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