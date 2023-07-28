Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

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– У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області близько третьої години ночі пролунали вибухи. Фейкова “адміністрація” міста повідомила, що сталось влучання ракети по території нафтобази.

– Воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада. За це за поданням Президента проголосувала Верховна Рада.

– Китай постачає технології для війни РФ проти України! Про це йдеться у звіті американської розвідки.

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