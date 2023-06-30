Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (30.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські сили оборони на Донеччині перехопили оперативну ініціативу і поступово витісняють росіян із займаних позицій, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв, які можуть розгорнутися навколо Запорізької атомної електростанції. Для цього спеціальні служби вже проводять навчання і відпрацьовують усі варіанти можливих подій. Про це заявив секретар ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов
– Міжнародний валютний фонд схвалив новий транш Україні. Наша держава отримає 890 мільйонів доларів.
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