Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українські сили оборони на Донеччині перехопили оперативну ініціативу і поступово витісняють росіян із займаних позицій, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв, які можуть розгорнутися навколо Запорізької атомної електростанції. Для цього спеціальні служби вже проводять навчання і відпрацьовують усі варіанти можливих подій. Про це заявив секретар ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов

– Міжнародний валютний фонд схвалив новий транш Україні. Наша держава отримає 890 мільйонів доларів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.