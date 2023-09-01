Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українські війська напередодні просунулися вперед одразу на двох відрізках фронту.

– Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками британської транснаціональної компанії, відомої виробництвом високотехнологічної зброї.

– Військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

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