Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (01.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські війська напередодні просунулися вперед одразу на двох відрізках фронту.
– Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками британської транснаціональної компанії, відомої виробництвом високотехнологічної зброї.
– Військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.
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