Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– Європейська комісія засудила російський ракетний удар по Львову. Речник відомства із зовнішньополітичних питань Петер Стано назвав обстріл черговим воєнним злочином Москви. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

– Окупанти ведуть наступальні дії на Лиманському напрямку. Росіяни штурмують позиції українських захисників за допомогою піхоти, танків, БТР та підтримки артилерії, авіації. На межі Донеччини й Луганщини росіяни скидають авіабомби – від 500 до півтори тисячі кілограмів.

– Додому повернулися ще 45 українців – воїнів-героїв і цивільних. Напередодні відбувся черговий обмін полоненими. Нарешті вдома оборонці Маріуполя, Бахмута, Харківського та Запорізького напрямків.

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