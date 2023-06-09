Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (09.06.2023)

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– До Одеської затоки прибиваються трупи загиблих тварин та майно людей із Херсонщини, які постраждали від російського екоциду, повідомляють місцеві жителі. Уламки меблів, двері, дахи будинків, а також міни.

– На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Через підрив дамби вони можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на підтопленій території, про це попереджає МОЗ.

– Місто Умань на Черкащині знову опинилося під ракетним ударом. Російські ракети напередодні поцілили по промисловому об’єкту та автомийці, про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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