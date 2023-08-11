Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вчора ввечері росіяни обстріляли села Подоли Куп’янського району та Вовчанські хутори Чугуївського району. Внаслідок цього одна жінка загинула, двоє чоловіків поранено.

– На Півдні сили оборони за минулу добу ліквідували 73 окупантів, ще понад 200 дістали поранення.

– На Рівненщині продовжують укріплювати територію біля кордону з Білоруссю.

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