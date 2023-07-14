Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Пообіцяли бути з Україною стільки, скільки потрібно. Саме таку позицію висловили країни-члени “Великої сімки” на Саміті НАТО. Але свою допомогу запропонували й чимало інших держав світу, – розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у великому інтерв’ю Вадимові Карп’яку.

– Митрополит української православної церкви так званого московського патріархату Петро Лебедь, більше відомий як Паша Мерседес за день до оголошення йому першої підозри від служби безпеки, священослужитель дав відео-інтерв’ю у якому заперечив існування України як суверенної держави. йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

– За підсумками саміту НАТО Україна отримає щонайменше сім пакетів військової допомоги на загальну суму понад півтора мільярда євро. Про це у Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

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