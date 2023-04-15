Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (15.04.2023)
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- За минулу добу росіяни завдали 9 авіаційних та 19 ракетних атак по території України, повідомляє Генштаб.
- Напередодні російська армія обстріляла Вовчанську лікарню на Харківщині, поранено 62-річну співробітницю медзакладу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
- У Конгресі США готують санкції проти оточення прем’єр-міністра Угорщини, про це пише видання The Guardian.
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