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Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У ніч проти 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України знищили комплекс ППО Тріумф у Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

– ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.

– США наклали нові санкції на російських олігархів, посадовців і компанії, які допомагають військово-промисловому комплексу РФ.

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