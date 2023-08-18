Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу ворог наніс 53 авіаудари по наших позиціях та прифронтових населених пунктах.

– Британія закупить для України засоби ППО. Лондон уклав три контракти майже на 115 млн доларів.

– Укрзалізниця показала, як бореться з перекупами квитків у Польщу, через яких українці не можуть придбати білети у касах.

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