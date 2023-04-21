Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини. Снаряд поцілив у житловий будинок. Одна людина загинула, ще 2 поранено.

– Під ворожим ударом Великописарівська та Білопільська громади Сумської області. Рашисти гатили з мінометів, артилерії та гранатометів. Дивом минулося без загиблих та поранених.

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