Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (25.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.
– Норвегія передасть Україні винищувачі F-16.
– У Калузькій, Курській і Тульській областях Росії вночі пролунала серія вибухів.
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