Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов показав успішні випробування ракетної зброї українського виробництва.

– П’ять російських протипіхотних мін знешкодили українські сапери на шляху місії МАГАТЕ, що приїхала для ротації на захоплену росіянами ЗАЕС.

– Вищий антикорупційний суд обрав запобіжник першому заступнику міністра агрополітики.

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