Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– 57 авіаційних ударів та понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали окупанти по Україні за минулу добу, повідомляють у Генштабі.

– “Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації. Сполученим Штатам слід продовжувати закручувати гайки”. Так вважає колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

– Як діяти Україні, якщо саміт НАТО не виправдає очікувань – пораду дав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. І наголосив – не слід сприймати це як катастрофу, “є життя й після саміту”. Україні “не можна здаватися, треба й далі йти обраним шляхом”.

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