Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українська ППО готується до можливих російських атак по нашій енергосистемі в осінньо-зимовий період.

– З першого жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів.

– Глава МЗС Литви сподівається, що переговори про вступ України до ЄС почнуться цьогоріч.

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