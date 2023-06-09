Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (09.06.2023)

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– Щонайменше 8 цивільних постраждали внаслідок вечірньої ракетної атаки на Уманщині, що на Черкащині. Зокрема, двоє потерпілих у тяжкому стані. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, зафіксовано два прильоти.

– На лівобережжі Херсонщини окупанти кинули людей напризволяще і це – абсолютно свідомий вибір російського керівництва. На цьому у нічному зверненні наголосив Володимир Зеленський.

– Береги Каховського водосховища можуть бути не придатними для життя десятиліттями, про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

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