Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (11.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За минулу добу наші пілоти завдали 10 ударів по районах зосередження ворожої сили.
– Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.
– Фінляндія прагне розширити американський контингент на своїй території.
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