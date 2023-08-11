Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу наші пілоти завдали 10 ударів по районах зосередження ворожої сили.

– Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

– Фінляндія прагне розширити американський контингент на своїй території.

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