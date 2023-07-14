Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Кривий Ріг став ціллю росіян. Близько другої ночі пролунали вибухи, про це повідомив очільник тамтешньої міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Внаслідок нічної атаки є влучання в підпримєство, є постраждалі.

– Загроза техногенної катастрофи, яку на ЗАЕС можуть заподіяти росіяни, досі лишається високою. Втім, у разі такої радіаційної аварії – евакуація населення із 50-кілометрової чи-то більшого радіусу зони навколо станції може й не знадобитись.

Вінниця згадує масовану терористичну атаку росіян. Рівно рік тому ракетами Калібр окупанти вдарили по центру міста. Влучили в будинок побуту, в якому були офіси та медична клініка та в Будинок офіцерів, який слугував за концертну залу. Тоді загинуло 29 людей, серед них троє дітей.

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