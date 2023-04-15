Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (15.04.2023)
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- 2-річний хлопчик загинув і 14-річна дівчина поранена внаслідок масованого ракетного удару по Слов’янську на Донеччині. Загалом ворожа атака забрала життя 9 людей, ще 21 цивільний має поранення.
- Одна людина поранена через російський обстріл на Чернігівщині. За інформацією ОК Північ, ввечері противник завдав удару керованими авіабомбами по промисловому обʼєкту в Семенівському районі.
- За останніми повідомленнями від Генштабу, найзапекліші бої тривають за Марʼїнку та Бахмут. Ворог продовжує спроби наступу. Упродовж минулої доби було відбито 56 атак ворога.
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