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Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (15.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • 2-річний хлопчик загинув і 14-річна дівчина поранена внаслідок масованого ракетного удару по Слов’янську на Донеччині. Загалом ворожа атака забрала життя 9 людей, ще 21 цивільний має поранення.
  • Одна людина поранена через російський обстріл на Чернігівщині. За інформацією ОК Північ, ввечері противник завдав удару керованими авіабомбами по промисловому обʼєкту в Семенівському районі.
  • За останніми повідомленнями від Генштабу, найзапекліші бої тривають за Марʼїнку та Бахмут. Ворог продовжує спроби наступу. Упродовж минулої доби було відбито 56 атак ворога.

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