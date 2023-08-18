Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Орест Дрималовський

Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Москва-сіті сьогодні вибухи. Центр російської столиці атакував безпілотник.

– Президент Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети від партнерів.

– Анкара зробила попередження Москві через інцидент зі своїм судном у Чорному морі.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь