Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (18.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Москва-сіті сьогодні вибухи. Центр російської столиці атакував безпілотник.
– Президент Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети від партнерів.
– Анкара зробила попередження Москві через інцидент зі своїм судном у Чорному морі.
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