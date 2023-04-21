Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рашисти протягом минулої доби завдали по Україні 23 авіаційних удари та здійснили майже 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– Україна розраховує, що влітку на саміті НАТО у Вільнюсі отримає політичне запрошення до Альянсу. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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