Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У тимчасово окупованому Криму цієї ночі було гучно. Місцеві повідомляли про вибухи у Сімферополі, Севастополі, Саках, поблизу мисів Тарханкут та Меганом.

– Ввечері та вдосвіта було чутно гучні вибухи в Одесі. Повітряні сили та місцева влада повідомляли про ракетну небезпеку та роботу ППО.

– Упродовж минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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