Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

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– Кремль через своїх пропагандистів намагається переконати росіян, що український контранаступ провалився. До цього виновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни.

– Україна вдячна партнерам, які відгукнулися і готові посилити нашу протиповітряну оборону. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

– Ще одного агента російської розвідки, який готував нову повітряну атаку РФ по Харкову, затримали співробітники служби безпеки. Завербований ворогом зловмисник вистежував місця базування наших сил оборони та розміщення військової техніки.

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