Новини Факти ICTV – випуск новин за 08.30 (23.06.2023)
Дивіться прямо зараз слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Щодо ситуації в Україні сьогодні збереться Рада Безпеки ООН. Говоритимуть, зокрема, про наслідки підриву Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій АЕС. Засідання проходитиме за ініціативи Сполучених штатів та Албанії.
– Росіяни показово для своїх пропагандистських ЗМІ знімають матеріали про надання допомоги жителям окупованого лівобережжя Херсонщини.
– Щонайменше 4 російських офіцерів було ліквідовано сьогодні у Маріуполі. Про “недобрий” ранок для окупантів повідомили партизани Маріупольського спротиву. Згодом інформацію підтвердив і радник міського голови Петро Андрющенко