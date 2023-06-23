Новини Факти ICTV – випуск новин за 08.30 (23.06.2023)

Дивіться прямо зараз слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Щодо ситуації в Україні сьогодні збереться Рада Безпеки ООН. Говоритимуть, зокрема, про наслідки підриву Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій АЕС. Засідання проходитиме за ініціативи Сполучених штатів та Албанії.

– Росіяни показово для своїх пропагандистських ЗМІ знімають матеріали про надання допомоги жителям окупованого лівобережжя Херсонщини.

– Щонайменше 4 російських офіцерів було ліквідовано сьогодні у Маріуполі. Про “недобрий” ранок для окупантів повідомили партизани Маріупольського спротиву. Згодом інформацію підтвердив і радник міського голови Петро Андрющенко

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