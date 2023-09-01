Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (01.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Росії від ранку у різних регіонах чутно вибухи.
– Секретар РНБО Олексій Данілов відкрив деякі подробиці виробництва нової української ракети.
– Ґрант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії – після того, як Бен Воллес напередодні офіційно пішов у відставку з посади, яку обіймав з 2019 року.
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