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Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

Двоє людей загинули цієї ночі на Дніпровщині внаслідок ворожої атаки безпілотниками. Як повідомили у тамтешній обладміністрації, уламки впали на автівку, що їхала трасою. Ще один Шахед поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі.

У Львові вже 10 загиблих та 42 поранених – з них троє дітей. Рятувальники усю ніч розбирали завали на місці, куди добу тому влучили російські ракети.

На деокупованій частині Херсонщини російські військові з безпілотника скинули вибухівку поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги. Поранена жінка. Сталося це в одному з сіл Новоолександрівської громади, повідомили в обласній прокуратурі.

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