Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (09.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росія напередодні ввечері знов обстріляла Херсон, який бореться зі стихією. Внаслідок обстрілів поранена жінка. У селі Дніпровське постраждали 5 людей, ау Бериславі поранені двоє людей, одна жінка загинула.
– В Житомирській області загинула одна людна, є поранені внаслідок нічного удару по житловому сектору Звягеля, про це повідомила Звягельська міська рада.
– Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, про це у свіжому зведені повідомляє наш Генштаб.
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