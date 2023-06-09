Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (09.06.2023)

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– Росія напередодні ввечері знов обстріляла Херсон, який бореться зі стихією. Внаслідок обстрілів поранена жінка. У селі Дніпровське постраждали 5 людей, ау Бериславі поранені двоє людей, одна жінка загинула.

– В Житомирській області загинула одна людна, є поранені внаслідок нічного удару по житловому сектору Звягеля, про це повідомила Звягельська міська рада.

– Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, про це у свіжому зведені повідомляє наш Генштаб.

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