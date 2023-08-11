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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В ООН засудили останню ракетну атаку на Запоріжжя, під час якої було пошкоджено готель.

– Шестеро людей поранені внаслідок обстрілів Торецька на Донеччині.

– На Одещині вчергове готуються відкрити пляжі.

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