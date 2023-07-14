Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– У Росії вночі квітла бавовна. Одразу кілька вибухів лунали у двох регіонах – у Воронежі та в Курській області. Про це повідомляють місцеві у тамтешніх пабліках

– На ЗАЕС досі залишаються приблизно 500 окупантів. Росіяни використовують станцію для обстрілу населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

– Український контранаступ триває. ЗСУ продовжують просуватися вперед на південь від міста Бахмут і закріплюються на нових рубежах.

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