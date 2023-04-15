Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (15.04.2023)
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- Росія почала використовувати керовані авіаційні бомби через відносний брак високоточних ракет. Ними вже кілька тижнів тероризують прифронтові регіони, зокрема Херсонщину, про це заявила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
- Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової фінансової допомоги. Такої домовленості вдалося досягнути під час візиту до США за результатами перемовин із міністрами фінансів країн Великої Сімки, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- Надалі Польща передаватиме Україні свої літаки МіГ-29 поступово, повідомив польський президент Анджей Дуда.
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