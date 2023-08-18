Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (18.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За минулу добу ЗСУ знищили два ворожі ударні гелікоптери і два ЗРК.
– Лише Україна буде вирішувати, коли настануть умови для будь-яких переговорів з Росією – Столтенберґ.
– Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів.
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