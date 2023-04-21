Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рашисти цієї ночі запустили по Україні 11 дронів-камікадзе. Нашим силам ППО вдалося знищити 10 з них. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

– Напередодні ввечері в російському Бєлгороді пролунав потужний вибух, який стався прямо посеред вулиці у центрі міста.

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