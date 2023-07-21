Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (21.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українська авіація за минулу добу 8 разів била по районах зосередження ворожого особового складу. Ракетники і артилеристи знищили 10 артзасобів росіян, спалили 2 системи ППО, 2 станції РЕБ та ще 4 важливі об’єкти.

– Сполучені Штати нададуть додаткові пакети військової допомоги Україні – заявили у Пентагоні. Запевнили, що налаштовані на довгострокову підтримку.

– Школярі з Мукачівської громади зібрали майже півтора мільйона гривень для захисників. Усе передали на Армію дронів.

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