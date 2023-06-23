Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі російські терористи знову завдали масованого ракетного удару. У Повітряних силах повідомили, що усі 13 крилатих ракет Х-101/Ха-555, якими окупанти хотіли влучити у військовий аеродром у Хмельницькій області, знищено.

– На Херсонщині поступово спадає вода. Але через це на лівому березі активізувалися росіяни. Там ворог намагається зайняти втрачені після підриву Каховської ГЕС позиції, повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Надати Україні конкретний та досяжний механізм для вступу до НАТО уже на найближчому саміті у липні. З таким закликом до Президента Джо Байдена звернувся Конгрес Сполучених Штатів.

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