Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Україна на порозі прориву фронту у ході контрнаступу. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний під час однієї з розмов з американськими чиновниками.

– Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

– 1300 працівників Центру екстреної медичної допомоги Черкащини переказали свою премію на потреби захисників неба.

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