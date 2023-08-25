Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (25.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Україна на порозі прориву фронту у ході контрнаступу. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний під час однієї з розмов з американськими чиновниками.
– Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
– 1300 працівників Центру екстреної медичної допомоги Черкащини переказали свою премію на потреби захисників неба.
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