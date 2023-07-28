Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 14 років за гратами проведе інформатор окупантів, який наводив російські ударні дрони на позиції ЗСУ під Лиманом.

– Ексдепутату Арістову, який відпочивав на Мальдівах, повідомили про підозру. Йому інкримінують службове підроблення.

– Нещодавно пройшов конгрес “Ші Конгрес” – перша в Україні масштабна бізнес-подія бдля жінок.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.