Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (28.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 14 років за гратами проведе інформатор окупантів, який наводив російські ударні дрони на позиції ЗСУ під Лиманом.
– Ексдепутату Арістову, який відпочивав на Мальдівах, повідомили про підозру. Йому інкримінують службове підроблення.
– Нещодавно пройшов конгрес “Ші Конгрес” – перша в Україні масштабна бізнес-подія бдля жінок.
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