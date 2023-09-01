Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (01.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Один ракетний удар та щонайменше 44 авіаційні атаки. Такі наслідки ворожої активності упродовж минулої доби, повідомили у генштабі ЗСУ.
– Всі п’ять храмів міста Сміла на Черкащині приєдналися до Православної Церкви України.
– У Києві відбулася презентація нової книги відомого історика, професора Гарвардського університету Сергія Плохія.
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