Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (07.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.
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– Двоє чоловіків загинули уночі на Дніпропетровщині – на них упали уламки збитого Шахеда. У Командуванні Повітряних Сил повідомили – загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 18 іранських дронів. 12 з них – ліквідувала наша ППО.
– Українських пілотів навчатимуть на винищувачах F-16 у Румунії. Для цього на території країни створять регіональний навчальний центр. Він буде доступний для союзників і партнерів Румунії у НАТО.
– В Україні презентували проєкт автошкіл для людей з інвалідністю. На базі МВС таких поки 5, у них відносно небагато учнів. Однак необхідність створення таких закладів величезна.
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