Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двоє чоловіків загинули уночі на Дніпропетровщині – на них упали уламки збитого Шахеда. У Командуванні Повітряних Сил повідомили – загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 18 іранських дронів. 12 з них – ліквідувала наша ППО.

– Українських пілотів навчатимуть на винищувачах F-16 у Румунії. Для цього на території країни створять регіональний навчальний центр. Він буде доступний для союзників і партнерів Румунії у НАТО.

– В Україні презентували проєкт автошкіл для людей з інвалідністю. На базі МВС таких поки 5, у них відносно небагато учнів. Однак необхідність створення таких закладів величезна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.