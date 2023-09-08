Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За останню добу росіяни випустили по Херсонщині майже 300 снарядів.

– Цієї ночі ворог атакував південь Шахедами. Наша ППО збила там 16 дронів: 14 над Одещиною і два над Миколаївщиною.

– Валерій Залужний провів розмову з начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.