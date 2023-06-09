Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (09.06.2023)

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– У Херсоні постійні обстріли й погіршилася безпекова ситуація. Тож місцева влада закликає волонтерів, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від приїзду в місто. Зараз сил і засобів достатньо для порятунку.

– Міжнародний валютний фонд оцінює наслідки підриву Каховської ГЕС, про це розповіла директорка Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак. За її словами, оцінку збитків робитимуть разом з урядом України.

– Щонайменше три контрнаступальні операції провели Сили оборони минулої доби, про це повідомляє ISW.

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