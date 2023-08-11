Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (11.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Після ударів надводними дронами російські кораблі тримають велику дистанцію у Чорному морі.
– ЗСУ мають успіхи на межі Донецької та Запорізької областей.
– Польський президент Анджей Дуда сумнівається, що Росія наважиться застосувати ядерну зброю.
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